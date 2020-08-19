Скейт-парки уже открылись в Полысаеве, Новокузнецке, Таштаголе, Прокопьевске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Белове. К Дню шахтера завершится монтаж спортивного объекта в Междуреченске у будущего спорткомплекса с бассейном.

В 2019 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева стартовал проект «100 детских площадок». На эти цели из регионального бюджета выделено 50 млн рублей. Этих средств хватило не только на запланированные 100 детских площадок, но и на закупку восьми скейт-парков. Места для создания современных спортплощадок определили муниципалитеты вместе с жителями.

Еще 5 скейт-парков появятся в Новокузнецке. Первая такая площадка уже монтируется в Новоильинском районе.

Стоимость каждого скейт-парка более 2 млн рублей. В них можно кататься на роликах, самокатах, скейтбордах, велосипедах. Они включают 36-метровый овальный памп-трек, радиусные разгонные горки различной высоты, перила для скольжения, фигуры для прыжков и балансирования. Предусмотрены парковки и пешеходные зоны. Скейт-парки спроектированы так, чтобы спортсмены различных дисциплин и разного уровня подготовки не мешали друг другу эффективно тренироваться.

Кроме того, по проектам инициативного бюджетирования областного конкурса «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в территориях обустроено 6 площадок для занятий воркаутом. Еще 8 воркаутных площадок установят в ближайшие месяцы. Также почти готовы к вводу 2 памп-трека. Решение о спортивной «перезагрузке» общественных пространств принимали сами жители. Большая часть на установку объектов и приобретение оборудования выделено из регионального бюджета (до 1,25 млн рублей на один проект), остальная сумма – участие бизнеса и муниципалитета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.