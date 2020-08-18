В кемеровском детском саду №232 уже практикуется современная методика закаливания воспитанников. Как результат: болеть здесь стали реже. Тему продолжит Арина Мерлова.

Босые ноги, чистейший воздух и отличное настроение. Занятия в соляной комнате сравнивают с отдыхом на морском курорте. Например, один сеанс заменяет четырёхдневное пребывание на побережье. Дети здесь не только оздоравливаются, но и расслабляются. Игры, мультфильмы по телевизору, сенсорная песочница и вкуснейший кислородный коктейль.

В соседнем помещении дети готовятся к занятиям в бассейне. Обливание тёплой водой и двухминутная разминка с инструктором по плаванию.

15-20 минут гимнастики и плавания в бассейне. Продолжает комплекс контрастный душ. Такое закаливание детям нравится. Иногда и в группу свою возвращаться совсем не хочется.

Проект по оздоравливанию малышей в детском саду №232 реализуют третий год. Занятия проходят не только в бассейне и соляной пещере. В группах для особенных детей уклон делают на закаливание носоглотки и горла. Остальные воспитанники занимаются по другой методике.

А ещё — обязательная прогулка на свежем воздухе. Летом — не менее 4 часов в день. Методика оздоровления даёт свои результаты. По статистике, воспитанники этого детского сада стали болеть гораздо реже.

Автор: Арина Мерлова