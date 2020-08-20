Открытым способом в июле добыто 11,6 млн тонн угля (в июле 2019 года – 13,5 млн тонн), подземным способом – 6,5 млн тонн угля (в июле 2019 года – 6,4 млн тонн). Из добытого за месяц коксующихся марок поднято на-гора 6 млн тонн (в июле 2019 года – 5,9 млн тонн), энергетических марок – 12,1 млн тонн (в июле 2019 года – 14 млн тонн). Эти данные приводит областной департамент угольной промышленности.

В июле текущего года общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки, составила 15,5 млн тонн (в июле 2019 года – 16,3 млн тонн). Доля перерабатываемого угля от добычи при этом составила 85,3%. В том числе на обогатительных фабриках Кузбасса за месяц переработано 10,7 млн тонн (в июле 2019 года – 10,8 млн тонн): 6 млн тонн – углей ценных коксующихся марок, энергетических марок – 4,7 млн тонн. Угольного концентрата получено 6,7 млн тонн (в июле 2019 года – 6,3 млн тонн). Из них 4,2 млн тонн коксующихся марок (в июле 2019 года – 4 млн тонн).

В июле 2020 года кузбасскими предприятиями отгружено железнодорожным транспортом 18 млн тонн (в июле 2019 года – 18,6 млн тонн). Среднесуточная отгрузка составила 8225 полувагонов (103,2% к плану). В западном направлении отгружено 8,6 млн тонн (в июле 2019 года – 9,2 млн тонн), в восточном направлении 5 млн тонн (в июле 2019 года — 4,9 млн тонн), в регионы Западной Сибири 4,1 млн тонн (уровень июля 2019 года).

Конечным потребителям поставлено 16 млн тонн кузбасского угля. В том числе: 11,5 млн тонн отгружено на экспорт (в июле 2019 года – 12 млн тонн), 2,6 млн тонн – металлургам страны (в июле 2019 года – 2,53 млн тонн), 1,4 млн тонн — для электростанций (в июле 2019 года – 1,58 млн тонн), 0,1 млн тонн для предприятий ЖКХ и населения области (уровень июля 2019 года).

По итогам работы с начала 2020 года угольщиками Кузбасса добыто 126,4 млн тонн угля: на разрезах – 78 млн тонн угля (за аналогичный период 2019 года – 94,5 млн тонн), в шахтах – 48,4 млн тонн угля (в июле 2019 года – 46,5 млн тонн). Коксующихся марок с начала года добыто 43,7 млн тонн (в июле 2019 года – 44,2 млн тонн), энергетических марок – 82,7 млн тонн (в июле 2019 года – 96,8 млн тонн).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.