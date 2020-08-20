Ежегодная региональная социальная акция «1 сентября — каждому школьнику» прошла в Кузбассе с 20 июля по 20 августа. За месяц 5 689 семей получили материальную помощь на общую сумму 30,1 млн рублей.

«Цель акции — поддержать многодетные и малообеспеченные семьи, дать каждой семье возможность хорошо подготовить детей к школе, купить все необходимое. Специалисты отработали все заявки и приняли меры, чтобы помочь всем желающим. Важно, что областную акцию поддерживают муниципалитеты и представители бизнеса», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Денежные сертификаты на 5 тысяч рублей получили 5 358 малообеспеченных и многодетных семьей. Еще 331 семья, где воспитываются четыре школьника или больше, получила сертификаты на 10 тысяч рублей.

Для участников акции работали специальные школьные ярмарки, где на сумму сертификата можно было приобрести одежду, обувь и канцелярские товары кузбасских производителей.

Помимо акции «1 сентября — каждому школьнику» в городах и районах проходят благотворительные школьные базары муниципального уровня. Средства на сертификаты для семей, нуждающихся в поддержке, но не попавших под критерии областной акции, выделяются из местных бюджетов. Кроме того, адресную спонсорскую помощь оказывают предприятия и предприниматели.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.