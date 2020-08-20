В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту несчастного случая, в результате которого пострадали двое подростков.

Накануне днем в лесополосе Прокопьевска обнаружено тело 14-летнего подростка с признаками поражения атмосферным электричеством, еще один 14-летний подросток с электротравмой госпитализирован. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в дневное время, когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев. В дерево, под которым стояли мальчики, ударила молния. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть одного подростка, а второго госпитализировали. Необходимо отметить, что в ходе осмотра места происшествия линий электропередач и иных источников тока в указанном месте не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.