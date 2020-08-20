В Кемеровской области проходит неделя ударного труда. Заработную плату за эту смену бойцы студенческих отрядов перевели в Фонд РСО. В этом году большую часть собранных средств направят на помощь ветеранам. С этим связана и вторая акция, которую запустили волонтёры в Кузбассе. Рассказывает Анастасия Подоляко.

Кузбасские бойцы стройотрядов решили устроить не день, а неделю ударного труда. В это время студенты планируют помогать ветеранам и пожилым людям: делать в их домах косметический ремонт или навести порядок во дворе.

82-летняя Валентина Соколова живёт в частном секторе. Радуется: помощь подоспела кстати. Побелить потолки и переклеить обои самой уже, разумеется, не под силу. А в доме косметического ремонта не было больше 4 лет. Сейчас представляет, какими будут обновленные комнаты, и с радостью наблюдает, как продвигается работа.

Бойцы за качество ручаются. За неделю косметический ремонт волонтёры сделают в 36 домах Кемерова. Помимо этого, с пенсионерами работают студенты сервисных, педагогических и медицинских отрядов.

Автор: Анастасия Подоляко