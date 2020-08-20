Актёрское мастерство, ритмика, живопись. В Центральной детской школе искусств презентовали новую программу для занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. О творчестве без ограничений рассказывает Арина Мерлова.

Они поют, участвуют в постановках и учатся рисовать. Доказывают, что ДЦП и ментальные нарушения – это не приговор. И пусть не всё получается с первого раза, а иногда и со второго — всё равно идут к своей цели. Для них в Центральной детской школе искусств разработали новую, уникальную программу.

Рисование, музыка, театр и керамика. На средства гранта специалисты приобретут все необходимые материалы и гончарный круг. Чтобы качественно проводить занятия, педагоги прошли специальные курсы повышения квалификации.

Занятия начнутся уже на следующей неделе. Кстати, их ученики могут посещать со своими родителями. Кабинет уже готов. Курсы продлятся до мая. В школе искусств рассказали: вместе с ребятами создадут интересные поделки и подготовят творческие номера. С ними выступят на мероприятиях, посвящённых празднованию 300-летия Кузбасса.

Автор: Арина Мерлова