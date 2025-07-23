В период до 8 августа межведомственные комиссии, в состав которых входят представители Министерства образования Кузбасса, муниципальных властей, а также сотрудники надзорных и правоохранительных органов, проведут оценку готовности к новому учебному году более 1600 образовательных учреждений региона. Среди них — школы, детские сады, интернаты, колледжи и техникумы.

Особое внимание будет уделено антитеррористической защищённости детских учреждений.

В рамках проверки специалисты оценят состояние пожарной автоматики и наличие средств пожаротушения, проверят исправность эвакуационных выходов и наличие информационных материалов по профилактике.

В каждом образовательном учреждении должны быть стенды с информацией о безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники ГИБДД проверят безопасность дорожной инфраструктуры рядом с учреждениями и организацию школьных перевозок.

Также будет оценена доступность зданий для маломобильных групп населения, соблюдение санитарных норм и правил в учебных классах, спортзалах, коридорах, санузлах, спальнях и при организации питания.