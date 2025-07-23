В Кузбассе, на базе образовательного центра «Сириус» проходит театральная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказали в пресс-службе правительства Кузбасса, во время смены ребята будут посещать интенсивные тренинги по актерскому мастерству, занятия по пластике и хореографии, уроки по развитию голоса и речевого аппарата, практики по работе с эмоциями и их выражением.

«Театральная смена даст таким детям не только возможность развить свои таланты, но и почувствовать себя важной и полноценной частью общества, преодолеть внутренние барьеры и подарить зрителям незабываемые эмоции», — отмечает министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Работать с юными актёрами будут высококвалифицированные педагоги, помогать им в этом будут эксперты Кузбасского колледжа культуры и искусств им. И.Д. Кобзона и Школы креативных индустрий филиала Российского государственного института сценических искусств.

По итогам смены участники с преподавателями поставят спектакль, посвященный шахтерскому труду.