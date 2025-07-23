На 2025 год в Кузбассе был запланирован ремонт 32 подразделений больниц. В трёх медучреждениях работы уже завершены, сообщили в пресс-службе областного правительства, – в ФАПе села Мусохраново Ленинск-Кузнецкого округа, в поликлинике Анжеро-Судженской горбольницы и на фасаде поликлиники Юргинской горбольницы.

«Наш подход — независимо от места жительства кузбассовцы должны получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» у нас получается серьезно масштабировать работы по ремонту медучреждений», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В настоящий момент продолжается ремонт в 29 учреждениях. В Кемерове завершается капитальный ремонт поликлиники №3, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на обновление медучреждения выделено 26 млн рублей. Открыть больницу планируют в сентябре. В настоящее время здесь идет приемка и сборка мебели, установка жалюзи, оборудование помещений системой навигации. Завершается ремонт в подвальных помещениях