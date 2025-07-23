С 10 по 23 июля «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» организовал для школьников региона туристское мероприятие «В поход с директором».

Это водный туристский сплав по реке Томь через территории Кемеровского и Яшкинского муниципальных округов, который прошёл под руководством директоров школ. Свой выход на маршрут ребята начинали из туристско-спортивного полигона «Солнечный туристан» деревни Подъяково Кемеровского округа. Перед походом на базе полигона в течение двух дней детей и руководителей обучали туристским навыкам и действиям на водных объектах. В завершение программы сплава отряд проживал в палаточном лагере на территории заповедника «Томская писаница» с экскурсией по музею.

На финальной точке маршрута участников сплава встретила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. Она осмотрела палаточный лагерь, пообщалась с детьми и руководителями групп, а также приняла участие в закрытии похода.

«Этот проект – прекрасная возможность для школьников не только познакомиться с красотами родного края, но и научиться работать в команде, преодолевать трудности и доверять своим наставникам. Особенно ценно, что вместе с ребятами в поход отправились директора школ – это укрепляет взаимопонимание между учениками и педагогами», – отметила С. Балакирева

В составе каждой группы: директор школы, учитель, педагог «Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий» и девять детей. Всего в сплаве приняли участие 20 групп (около 180 детей) из разных уголков Кузбасса: Кемерова, Осинников, Прокопьевска, Промышленновского, Тяжинского, Юргинского, Ленинск-Кузнецкого, Беловского и Мариинского муниципальных округов.