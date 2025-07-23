Трое кузбассовцев выступят на I чемпионате среди участников СВО «Абилимпикс»

Глава региона Илья Середюк отметил, что Герой России Алексей Асылханов просил помочь с поездкой в Казань, где состоится чемпионат профмастерства «Абилимпикс» для ветеранов СВО. Власти поддержали участников, которые выступят в двух компетенциях. Алексей Асылханов из Юрги и Михаил Кузнецов из Киселевска поборются за победу на соревнованиях среди операторов беспилотного летательного аппарата. Юргинец Павел Калинин продемонстрирует мастерство в поварском деле.

«Участие в таких соревнованиях – важный шаг в адаптации ветеранов к мирной жизни», – подчеркнул Илья Середюк.

Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» пройдет в столице Татарстана с 25 по 29 июля.

Фото: Илья Середюк/Telegram