Губернатор Кузбасса Илья Середюк стал лидером индекса плотности международных контактов глав российских регионов по итогам июня 2025 года. Согласно аналитическим данным, глава региона занял вторую строчку рейтинга, набрав шесть баллов.

«В очередном выпуске учитывались встречи ВДЛ субъектов РФ, прошедшие за период 1-30 июня 2025 года. Также мы представляем интегрированный индекс, в котором суммируются результаты за январь-июнь 2025 года»

Напомним, что в июне губернатор Кемеровской области побывал с рабочим визитом в Республике Беларусь, где посетил несколько крупных предприятий, провел встречу с президентом Александром Лукашенко и чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Илья Середюк провел встречу с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой. Переговоры касались развития экономических связей и кооперации в логистической сфере.