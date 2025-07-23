В этом году от Кузбасса на форум поступило 526 инициатив, большинство из которых касается социального развития. 16 проектов попали в топ-1000.

«Представители Центра «Мой бизнес», Госфонда, Кузбасского Технопарка, Кузбасской торгово-промышленной палаты, деловых объединений рассмотрят представленные проекты и определят возможные меры поддержки», – сказал губернатор Илья Середюк.

Среди отмеченных экспертами инициатив – юргинский сетевой проект «Школа из будущего», который предполагает интеграцию образовательных организаций (от детсадов до вузов) и производственных предприятий. Также оценили идею строительства многофункционального семейного центра «Добрый дом», где под одной крышей планируется разместить центр психологической помощи, детский и семейный театр для реабилитации социально дезадаптированных детей и подростков, а также обучающий центр для детей-инвалидов с получением профессии и места работы.

В пресс-службе правительства Кузбасса сообщили, что лучшие проекты форума могу рассчитывать на образовательную, методическую и информационную помощь от федеральных экспертов. А социально важные инициативы презентуют на федеральном уровне возможным инвесторам.

Фото: пресс-служба АПК