Реликтовый кедровый бор рядом с деревней Подъяково поражён союзным короедом. Чтобы спасти ещё здоровые деревья, специалисты департамента лесного комплекса Кузбасса проводят санитарные вырубки. В общей сложности в регионе нападению завезённого вредителя подверглось 2 тысячи гектаров кедровых насаждений.

Вредитель в наших краях заезжий, потому естественных врагов не имеет. Живет под корой и буквально изнутри пожирает кедр. Самый действенный способ борьбы с ним — это санитарные вырубки.

Борьба с вредителем, завезённым, скорее всего, из европейской части России, необходима. И это видно невооруженным глазом. «Выпитые» союзным короедом досуха кедры представляют реальную опасность в случае пожара. Сами жуки продолжают свой пир, перебираясь на следующее дерево, которое также убивают за крайне недолгий промежуток времени.

На сегодняшний день союзный короед обитает не только в Кемеровском районе. В Кузбассе, по оценкам специалистов, вредитель распространился на территории двух тысяч гектаров кедровых насаждений. С аналогичной бедой столкнулись и в соседней Томской области, где учёные пытаются найти менее тотальный, чем вырубка, способ борьбы с жуком.

В настоящее время кроме санитарной вырубки есть ещё один способ борьбы с вредителем — феромонные ловушки. В Кузбассе минувшей весной их установили почти полторы тысячи, потратили на это 3 миллиона рублей. Поймали около 300 тысяч особей вредителя, что, учитывая его плодовитость, не самая большая цифра. Пока учёные не найдут новый способ бороться с союзным короедом, санитарные вырубки будут продолжаться.

Автор: Сергей Ищенко