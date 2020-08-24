Для жителей частного сектора в Топках на протяжении 12 лет таяние снега и сильные дожди оборачиваются потопом. Рядом с домом по адресу Карла Маркса, 76 сгнили ливневые канализации. В администрации из года в год обещают их починить. Но пока безрезультатно. В проблеме разбиралась Анастасия Подоляко.

Дом Яны стоит на пересечении двух улиц. С обеих дождевая и талая вода стекает в её канаву. Труб, по которым потоки могли бы идти дальше, просто нет. Сгнили. Из-за чего на этом месте часто разливается настоящее озеро.

Наша съёмочная группа приехала в ясную погоду, поэтому мы смогли увидеть только последствия наводнений.

Хозяйка показала фотографии: после ливня это помещение выглядело так, что прежде, чем попасть в дом, жильцы должны были пройти через лужи глубиной по щиколотку. В местной администрации пояснили: под асфальтом лежит специальный лоток, который периодически прочищают. Уверяют: о том, что этого недостаточно и дом всё равно топит, слышат первый раз.

Обещания исправить ситуацию в следующем году жители дома слышат не первый раз. Поэтому мы сообщили о проблеме в следующую инстанцию: министерство ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса. В ближайшее время специалисты выедут на место. О результатах поездки расскажем в наших следующих выпусках новостей.

Автор: Анастасия Подоляко