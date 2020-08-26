Проект «Мой зеленый двор» стартовал в Кузбассе 25 августа. В озеленении общественных пространств региона смогут принять участие все желающие. Акция уже началась в Кемерове и Новокузнецке, постепенно к ней присоединятся все муниципальные образования. Всего в городах и селах Кузбасса в ходе акции планируется высадить около 22,5 тысячи деревьев и кустарников.

В областной столице накануне высадили 143 саженца ели сибирской в Ленинском районе на пр. Комсомольском. 21 сосна украсила сквер «65 лет Победы» в Новоильинском районе Новокузнецка.

Информацию об участках, где будет проводиться высадка деревьев, можно узнать на официальных сайтах и в соцсетях своих муниципальных образований. Муниципалитет также предоставит всем участникам необходимое оборудование и материалы для посадки. Кроме того, жители могут самостоятельно предложить участок для озеленения в своем городе или районе.

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, мероприятия по высадке деревьев в рамках проекта «Мой зеленый двор» продлятся до конца сентября с учетом погодных условий.

При проведении мероприятий организаторы обеспечивают соблюдение мер профилактики.

Для организации обратной связи с жителями в настоящее время министерство цифрового развития и связи Кузбасса совместно с областным департаментом лесного комплекса разрабатывают интерактивную карту проекта «Мой зеленый двор». Пилотными территориями станут Кемерово и Новокузнецк. Специальный портал проекта заработает в ближайшее время.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.