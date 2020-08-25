В школах, техникумах и вузах региона продолжается подготовка к новому учебному году. Главный акцент — сохранение здоровья обучающихся. Какая работа для этого уже проделана и как будут получать знания кузбассовцы в условиях пандемии, уже знает Арина Мерлова.

Долгожданное событие в жизни каждого родителя. Очное обучение в школах, вузах и средних специальных учреждениях начнётся с 1 сентября. Правда, с новыми правилами и требованиями, которые будут действовать уже на входе в здание: каждый студент должен обработать руки и измерить температуру. И если она окажется повышенной, его отправят в медпункт, где он будет ожидать прибытия скорой помощи.

Это касается всех без исключения образовательных учреждений региона. Обязательный масочный режим только для учителей и персонала. Однако в вузах средства индивидуальной защиты должны будут носить и студенты. Ещё одна задача — разделить потоки обучающихся.

Расписание сейчас составляется и в школах. За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Минимальный контакт с другими группами учеников и в столовых.

Помимо уборки, проветривание помещений и дезинфекция воздуха. Например, в 36-ой школе по графику в каждом классе будут работать бактерицидные рециркуляторы. Их главный плюс в том, что они безвредны для учеников. А в условиях пандемии оборудование помогает снизить риск заражения COVID-19.

Автор: Арина Мерлова