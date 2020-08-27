Они представят Кузбасс в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Отборочные соревнования на право участия в финале Национального чемпионата позволили расширить состав участников. В сборную команду Кузбасса вошло еще 9 финалистов. Они выступят вместе с победителями регионального этапа, который состоялся в декабре 2019 года.

По компетенции «Медицинский и социальный уход» Кузбасс представит студентка Кемеровского областного медицинского колледжа Елизавета Бортникова, а Дарья Дорофеева из Кузнецкого техникума сервиса и дизайна прошла в финал по компетенции «Технология моды».

Студенты Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Данил Чумакин и Вячеслав Полев стали финалистами по компетенции «Геодезия». Игорь Саблин из Кузнецкого индустриального техникума выступит в финале по компетенции «Электромонтаж». В компетенции «Поварское дело» успешно показал себя Руслан Мужунов из Новокузнецкого техникума пищевой промышленности, а среди юниоров в данном направлении в числе лучших оказался ученик кемеровской школы №14 Иван Курников. Также в финал чемпионата по компетенции «Туризм» прошли Анжелика Буянова и Александра Ильина — студентки Профессионального колледжа (Новокузнецк).

Отборочные соревнования проходили с 1 по 20 августа в очно-дистанционном формате по 27 компетенциям на базе двух образовательных организаций – Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства по компетенции «Геодезия» и Губернаторского техникума народных промыслов по компетенции «Технология моды».

Экспертная комиссия наблюдала за конкурсантами в режиме онлайн с помощью Центров управления соревнованиями, которые были открыты в 13 регионах России. Кроме того, в Кузбасс со всей России приехало около 100 специалистов, которые оценивали выполнение конкурсных заданий. Всего в отборочных соревнованиях участвовали свыше 1000 человек.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Кузбассе с 6 по 21 сентября также в дистанционно-очном формате. Студенты и школьники примут участие в состязаниях по 210 компетенциям различных возрастных групп, которые соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Центром управления соревнованиями станет Новокузнецкий строительный техникум. В процессе подготовки к чемпионату учебное заведение капитально ремонтируют, оснащают интерактивными панелями, компьютерами, акустическими системами, видеонаблюдением и современной мебелью. В колледже создают лаборатории фото- и видеосъемки, типографию, модернизируют актовый зал и библиотеку.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.