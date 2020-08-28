Правительство Кузбасса будет добиваться увеличения квот на транспортировку угля в восточном направлении в 2021 году, чтобы поддержать шахтеров и обеспечить стабильную работу угольной промышленности, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямой линии 27 августа.

«Наша экономика зависит от угля, более 40% в нашем бюджете — это доходы от угольной промышленности. Сегодня мы делаем все, чтобы поддержать отрасль, чтобы она развивалась. Нам нужно решить несколько задач. Во-первых, это серьезная модернизация угольной отрасли, повышение ее эффективности и безопасности. И еще одна важная задача, которую мы решаем параллельно, это возможность вывоза нашего угля на премиальные рынки, а именно — в Азиатско-Тихоокеанский регион. В начале года, как вы знаете, мы подписали соглашение с РЖД о том, что в этом году должно быть отправлено [на восток] не меньше угля, чем в прошлом году. Сейчас мы готовим соглашение уже на следующий год. И в этом соглашении мы будем настаивать, чтобы вывозить из Кузбасса не столько же, как в предыдущем, но должен быть и прирост», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор напомнил, что правительство Кузбасса продолжает работу с Правительством России, федеральными ведомствами и государственными компаниями, добиваясь поддержки шахтеров. В частности, регион настаивает на увеличении скидки на транспортировку угля в западном направлении по железной дороге. На данный момент скидка, предоставляемая РЖД, составляет 12,8%. Для стабильной работы угольной промышленности Кузбасса скидку необходимо увеличить до 50% — это даст возможность через западные порты отправлять уголь в страны Азии, где на него высокий спрос. Также Кузбасс заинтересован в разработке и соблюдении конкретного плана развития Восточного полигона РЖД — БАМа и Транссибирской магистрали, что позволит увеличить отгрузку угля на восток.

Прямая линия губернатора Кузбасса проходила впервые, программа транслировалась в прямом эфире телеканала «Кузбасс 1».

К началу прямой линии жители Кузбасса прислали более 2000 вопросов: 1083 вопроса поступили через цифровую платформу «Кузбасс онлайн», более 950 вопросов — на специализированный колл-центр прямой линии. Вопросы продолжают поступать на многоканальный телефон колл-центра — +7 (3842) 90-03-99 и через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru и в мобильном приложении. Прием вопросов будет продолжаться до окончания прямой линии.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.