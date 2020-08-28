Сразу четыре капитально отремонтированных и новых объекта открыли в Гурьевском округе в преддверии Дня шахтера и в год 85-летия муниципалитета: сквер «Юность», площадь торжеств, новую мини-футбольную площадку на территории спорткомплекса «Металлург» в городе Гурьевск и детскую школу искусств № 2 в городе Салаир.

«В прошлом году Гурьевск был выбран столицей празднования Дня шахтера. Подготовка к торжеству стала для муниципалитета стартом масштабных преобразований, которые продолжились и в нынешнем юбилейном году. К главному региональному празднику в округе открывают обновленные парки, скверы, улицы, площадь, школу искусств и новые спортивные объекты. Также в этом году мы начнем ремонт Гурьевского городского краеведческого музея. В муниципалитете реализуются федеральные, областные и местные программы развития, такое объединение проектов — пример грамотного и эффективного подхода к развитию малых городов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Одним из главных объектов преобразований в Гурьевске стал сквер «Юность». В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроена центральная аллея сквера. Благодаря региональному проекту «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в сквере появилась аллея комсомольцев. По областной акции «100 детских площадок» установлены две площадки в виде парусных кораблей, установили скейт-парк и отремонтировали фасад кинотеатра «Юность». В сквере теперь есть уличная сцена для проведения мероприятий, на центральной аллее установили арки и фонари, посадили цветы и деревья. Финансирование составило 12 млн рублей.

Площадь торжеств благоустроили в рамках социального партнерства. Когда-то именно на этом месте гурьяне проводили все массовые гуляния и ярмарки, поэтому площадь реконструировали согласно пожеланиям горожан. В парке, рядом со спортивным комплексом «Металлург», заасфальтировали территорию размером 3 тыс. кв. метров, установили сцену, фонари, скамейки с урнами, увеличили количество парковочных мест.

Для спортсменов одним из подарков стало открытие современной мини-футбольной площадки с искусственным покрытием на территории спорткомплекса «Металлург» в рамках совместного проекта Российского футбольного союза и УЕФА «Хет-трик». Новая площадка соответствует международному уровню. В реализации данного проекта помогла Федерация футбола Кузбасса.

Детская школа искусств № 2 города Салаир в этом году стала участником федеральной программы «Культурная среда» по направлению «Модернизация региональных детских школ по видам искусств». Художественное и музыкально-хореографическое отделения школы находятся в жилых домах, которые были построены в 1963 году и с тех пор капитально не ремонтировались. Строители заменили в школе системы отопления и водоснабжения, отремонтировали стены полы и потолки, установили системы видеонаблюдения, обеспечили доступность школы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, благоустроена территория вокруг корпусов школы. На капитальный ремонт были выделены средства из федерального бюджета — 30 млн рублей. За счет средств местного бюджета — 1,5 млн рублей — куплена школьная мебель, оргтехника и бытовая техника. 1 сентября занятия начнутся в корпусе школы по адресу ул. Ленина, 1. Второй корпус на ул. Матросова,8 откроет двери для детей в середине сентября. В этом году рядом со школой будет создан Сквер искусств — современное арт-пространство, где учащиеся смогут проводить занятия вне помещений.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.