Организации дополнительного образования Кузбасса с 1 сентября могут вести деятельность без ограничения численности одновременно занимающихся детей, при условии соблюдения профилактических мер. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детских домах—интернатах для умственно отсталых детей с 1 сентября отменяется введенный в апреле 14-дневный круглосуточный режим работы. В учреждениях продолжится круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья детей и подростков. Воздух в помещениях будут регулярно обеззараживать при помощи специального оборудования.

Оперативный штаб также принял решение продлить до 30 сентября введенный в марте режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные мероприятия.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.