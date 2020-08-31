34 новых фельдшерско-акушерских пункта начнут работу в Кузбассе в 2020 году. Модульные ФАПы уже построены, на данный момент завершается подготовка медицинских пунктов к работе. Первые два медицинских пункта открылись 31 августа в селе Кочкуровка и деревне Мостовая Гурьевского муниципального округа.

«В этом году в Кузбассе построили 34 новых ФАПа — это рекордный показатель за всю историю региона. Первые два уже начали работу в Гурьевском округе. ФАПы пришли на смену старым сельским медпунктам, которые располагались в обычных деревенских домах и не соответствовали современным требованиям и нормам. В ряде сел вовсе не было собственных медучреждений. Теперь жители сел смогут рядом с домом получать плановую и неотложную медицинскую помощь, в комфортных условиях проходить профилактические осмотры и диспансеризацию», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Площадь новых медпунктов — 72,8 квадратных метров, в каждом ФАПе есть кабинет приема, процедурно-прививочный кабинет, места для ожидания приема пациентами, санузел, раздевалка для персонала и помещение для хранения лекарств. В распоряжении медработников — дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, аппараты для проведения экспресс-анализов крови на сахар, гемоглобин, холестерин, прибор для функциональной диагностики легких. Модульные здания оборудованы пандусами для маломобильных групп населения.

В селе Кочкуровка фельдшерский пункт будет обслуживать 117 человек, из них 14 детей. В деревне Мостовая медицинской помощью будет охвачено 179 жителей, из них 36 детей.

Замена старых ФАПов на новые финансируется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из федерального бюджета на строительство направлены 125,3 млн рублей, еще 22,5 млн рублей — на оснащение новым медицинским оборудованием. Из бюджета Кузбасса на подключение зданий к коммунальным сетям и благоустройство прилегающей территории выделены 10,2 млн рублей — по 300 тысяч рублей на каждый фельдшерско-акушерский пункт.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.