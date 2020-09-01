Основной корпус гимназии № 21 в Кемерове открыт после капитального ремонта по областной программе «Моя новая школа», которая реализуется по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. На комплексное обновление гимназии, где учатся 700 детей, направлены 280,2 млн рублей: 90% суммы выделены из бюджета области, 10% предоставил муниципалитет.

«Гимназия № 21 построена еще в 1966 году. К началу учебного года здание капитально отремонтировали, завезли новую мебель и оборудование, гимназия обрела новый современный облик, соответствующий передовым образовательным стандартам. Это уже десятая школа, которую мы капитально отремонтировали по программе „Моя новая школа“. 1 сентября после капремонта откроются еще две кузбасские школы, еще в 9 школах планируем завершить работы до конца года», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии гимназии 31 августа.

Строители обновили фасад здания, заменили кровлю, отремонтировали помещения гимназии по дизайн-проекту, который разрабатывался по пожеланиям учителей, родителей и учеников. Например, оформление интерьеров в начальной школе для учеников 3 и 4 классов навеяно сказкой Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». Для проведения познавательных семинаров, дебатов и литературных дуэлей в школе появился «Гайд-парк» с уголком ораторов. Также создан мини-парк технических развлечений, оснащенный головоломками и развивающими играми. В коридорах организованы зоны отдыха, учебные кабинеты и лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием. В школе отремонтировали спортивный и тренажерный залы, а также танцевальный класс.

Возле здания благоустроили парковую зону, оборудовали современный стадион с искусственным газоном, беговыми дорожками и трибунами, создали площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, детскую игровую площадку. Пришкольная территорию оснащена стоянкой для велосипедов и самокатов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.