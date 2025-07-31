Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал о том, как обстоят дела с ремонтом дорог в регионе. Перед эфиром в соцсетях главы региона поступило много вопросов на эту тему из разных муниципалитетов области.

– Несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе, дорожному хозяйству мы уделяем особенное внимание. В этом году на ремонт областных и муниципальных дорог заложено 7 млрд 600 млн рублей. В этой программе участвует 31 муниципалитет, – сказал Илья Середюк.

По словам главы региона, практически все дороги сейчас в работе, некоторые объекты уже сданы. В ближайшее время власти будут планировать дорожные работы на 2026 год. В этом вопросе Илья Середюк посоветовал в первую очередь обратить внимание на те дороги, о которых чаще говорят сами жители.

Кроме того, губернатор призвал глав городов и муниципалитетов обратить особое внимание на состояние дорог перед школами и привести их в порядок к началу нового учебного года.