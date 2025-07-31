Сегодня Илье Середюку во время прямого эфира в соцсетях поступил вопрос от прокопчанина по поводу пайкового угля.
– Зима не за горами, все говорят – ждите, узнавайте. С марта месяца!- зачитал вопрос губернатор.
Тут же глава региона связался по телефону с недавно назначенным министром угольной промышленности Кузбасса Андреем Брижаком. Он ответил, что на прошлой неделе этот вопрос был решен.
– За счет средств федерального бюджета начали выписку пайкового угля и его отгрузку. Уведомления о том, где и когда его можно получить, разослали, – отчитался Брижак.
Глава региона отметил, что в этом году пайковый уголь должны получить 8,7 тысяч человек. Кроме того, на опережение Илья Середюк рассказал, что и по сортовому углю у кузбассовцев не должно быть проблем.
– Мы договорились с крупными угольными компаниями по поставкам сортового угля. Суммарный объем по контрактам 400 тысяч тонн, что даже больше уровня продаж прошлого года (390 тыс. тонн). Уже заключен контракт на поставку сортового угля на 2026 год, также в объеме 400 тысяч тонн, – сказал губернатор.