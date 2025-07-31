Сегодня Илье Середюку во время прямого эфира в соцсетях поступил вопрос от прокопчанина по поводу пайкового угля.

– Зима не за горами, все говорят – ждите, узнавайте. С марта месяца!- зачитал вопрос губернатор.

Тут же глава региона связался по телефону с недавно назначенным министром угольной промышленности Кузбасса Андреем Брижаком. Он ответил, что на прошлой неделе этот вопрос был решен.

– За счет средств федерального бюджета начали выписку пайкового угля и его отгрузку. Уведомления о том, где и когда его можно получить, разослали, – отчитался Брижак.

Глава региона отметил, что в этом году пайковый уголь должны получить 8,7 тысяч человек. Кроме того, на опережение Илья Середюк рассказал, что и по сортовому углю у кузбассовцев не должно быть проблем.