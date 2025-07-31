С начала 2025 года в медицинских учреждениях Кемеровской области были введены новые меры поддержки для медицинских работников. Общая сумма выплат превысила 500 миллионов рублей.

В рамках федеральной программы «Земский доктор/фельдшер» медицинские работники могут получить выплаты в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей в зависимости от уровня образования и места работы. В 2025 году этой программой воспользовались 38 врачей и 14 специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 17 человек, которые переехали в Кузбасс из других регионов.

С прошлого года медицинские работники, работающие в дефицитных специальностях, получают увеличенную региональную выплату — 3 миллиона рублей (ранее она составляла 1 миллион рублей). В этом году этой выплатой воспользовались 116 врачей и 13 специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 58 человек из других регионов. Среди них — молодой хирург Алексей Катышев, который переехал в Междуреченск из Таштагола. Он самостоятельно проводит операции и ассистирует ведущим специалистам при сложных хирургических вмешательствах.

В поликлинике Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров в Полысаево работает офтальмолог Илья Аверин. Он родился в Новосибирской области, учился в КемГМУ, а ординатуру проходил в НГМУ.

Выплату в размере 500 тысяч рублей получили 58 медицинских работников, работающих на терапевтических и педиатрических участках, 40 фельдшеров и медсестёр в составе бригад скорой помощи, а также 15 медсестёр участковых педиатров.

В текущем году более 450 опытных специалистов получали ежемесячные выплаты за наставничество. Они помогали адаптироваться на новом рабочем месте почти 500 молодым терапевтам, педиатрам, стоматологам и медицинским работникам со средним профессиональным образованием. 18 наставников уже завершили годовую программу и получили по 50 тысяч рублей.

Кроме того, в Кузбассе медицинским работникам ежемесячно компенсируют 50% стоимости аренды жилья или ипотечного взноса в размере до 15 тысяч рублей в месяц в течение 5 лет при условии трудоустройства на полную ставку по основному месту работы. В текущем году 104 медицинских работника получили частичную компенсацию арендной платы, 30 — частичную компенсацию ипотечных взносов.

Для повышения укомплектованности медицинских организаций кадрами продолжается обучение специалистов по целевым договорам. Так, 138 ординаторов завершили обучение по кардиологии, анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии и другим востребованным направлениям.

Кроме того, 151 человек успешно завершил обучение по программам специалитета. Например, Ангелина Любимова уже работает участковым терапевтом в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского. Она ведёт приём в поликлинике и посещает пациентов на дому. Выпускница КемГМУ выбрала это учреждение, так как здесь большой поток пациентов, что позволяет быстро получить опыт.