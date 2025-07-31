В Кузбассе к 1 сентября откроют 9 новых и капитально отремонтированных школ

В трех муниципалитетах к 1 сентября откроют новые школы. Илья Середюк рассказал, что в областной столице учебное заведение возвели в микрорайоне «Антипова», в Новокузнецке – в микрорайоне 45-46, достраивают школу в поселке Загорский Новокузнецкого округа. Капитально ремонтируют 6 школ в Белове, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, пгт Яшкино, Прокопьевске и пос. Трудармейский Прокопьевском муниципальном округе. Кроме того, глава региона поинтересовался у министра образования Кузбасса Софьи Балакиревой, как идет подготовка образовательных организаций к новому учебному году.

«Проверки мы начали 24 июля, завершим 8 августа. На сегодняшний день из 1623 образовательных организаций региона осмотрели 543 учреждения. Проверяем антитеррор, исправность пожарной системы, безопасность дорожной инфраструктуры и доступность зданий для маломобильных людей», – ответила Софья Балакирева.

Затронули тему аварийной школы в Топках, ученикам которой придется разъехаться по другим образовательным организациям города. О встрече властей с родителями по этому вопросу мы писали на неделе. Илья Середюк отметил, что приняты оперативные меры, однако ситуация требует более серьезного решения вплоть до поиска места для строительства новой школы.