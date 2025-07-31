Во время прямого эфира в соцсетях губернатору Кузбасса поступил вопрос о программе «СВОи Герои.Кузбасс», а именно о том, будет ли глава региона наставником.

Напомним, что ранее Илья Середюк уже говорил о планах стать наставником для нескольких участников проекта. В ходе эфира глава региона также сообщил, что планируется встречаться с каждым из учеников.

– Я буду и наставником конкретных обучающихся, и буду встречаться со всеми. Это будут индивидуальные встречи, сколько бы времени не потребовалось. Но также будут и встречи с группой – лекции, разговоры, посвящение в ту работу, которой я занимаюсь. Кроме того, тех, кто будет заинтересован, буду приглашать присоединиться к рабочим объездам по территориям, – сказал Илья Середюк.

Сейчас более 100 кандидатов уже зачислены, обучение начнётся с 1 сентября.