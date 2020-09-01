По данным регионального Оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 28, Кемерово – 19, Прокопьевск – 8, Белово – 7, Мариинский МР – 4, Междуреченск – 3, Крапивинский МО – 3, Тяжинский МО – 3, Березовский – 2, Мыски – 2, Топкинский МО – 2, Осинники – 1, Кемеровский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тисульский МР – 1, Таштагольский МР – 1, Чебулинский МО – 1, Киселёвск – 1.

Одна пациентка скончалась. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим сахарным диабетом. Женщина проживала в селе Карагайла Прокопьевского муниципального округа.

78 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4453 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2113 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1622 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.