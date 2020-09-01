Детская поликлиника, рассчитанная на прием 100 пациентов в смену, начала работу в Кемерове 1 сентября. Новое медучреждение находится в микрорайоне «Кемерово-Сити», который быстро развивается: сейчас в микрорайоне живут более 5 тысяч семей, скоро будет сдан детский сад на 200 мест, полным ходом идет строительство школы на 1225 учеников. Поликлиника будет обслуживать 5 педиатрических участков, на которых живут 4 тысячи детей.

Стоимость строительства — 100 млн рублей, на оборудование и оснащение клиники направлены еще 31 млн рублей. Источник финансирования — бюджет области.

«Обеспечить каждого кузбассовца качественной медицинской помощью — это приоритетная задача для регионального правительства. Мы строим новые и модернизируем действующие медучреждения, покупаем для клиник современное оборудование. Особое внимание — больницам и поликлиникам, где лечат детей. В этом году детские лечебные учреждения Кузбасса получат по нацпроекту „Здравоохранение“ медицинскую технику стоимостью более 277 миллионов рублей. Открытие новой поликлиники — еще один важный шаг к повышению качества медицинских услуг», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Поликлиника площадью более 1 тысячи квадратных метров построена так, чтобы свести к минимуму контакты между пациентами. На первом этаже находится отделение неотложной помощи и обособленная секция «здорового ребенка». Центральный вход ведет в регистратуру и кабинеты участковых педиатров. На втором этаже расположен рентген-кабинет, физиотерапевтическое отделение с кабинетами электро- и светолечения.

Благодаря комплексному подходу пациенты смогут в одном месте получить диагностические и лечебные процедуры, которые проводят в амбулаторных условиях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.