644 школы в Кузбассе распахнули свои двери для учеников в День знаний. Занятия начались в новом корпусе школы № 85 в Кемерове, еще четыре школы в городах Кузбасса возобновили работу после капитальных ремонтов и комплексной модернизации по областной программе «Моя новая школа». В 42 сельских школах начали работать новые образовательные центры «Точка роста».

В новом учебном году за парты сели 316 288 учеников, в том числе 36 493 первоклассника; с ними будут работать более 31 тысячи педагогов и других сотрудников школ.

«Учебный год начинается в очном режиме, потому что все достижения онлайн-образования не заменят детям живое общение с одноклассниками и учителями. Мы делаем все, чтобы школьники Кузбасса учились в комфортных условиях, с использованием самых современных методик. Для этого действуют программы строительства и модернизации школ, поддержки учителей, обновления оборудования и техники», — сказал губернатор Сергей Цивилев на открытии нового корпуса школы № 85, построенного в Кемерове по нацпроекту «Образование».

Новый корпус рассчитан на 1050 человек, в нем 63 учебных кабинета, два спортивных зала, залы хореографии, ритмики, ЛФК, актовый зал на 399 мест, столовая с обеденным залом на 408 мест.

Глава региона в День знаний посетил также Кемеровское президентское кадетское училище, где осмотрел два новых жилых корпуса и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном, введенные в эксплуатацию в начала нового учебного года. Общая площадь новых зданий — почти 8 тыс. кв. метров, в том числе площадь спорткомплекса — более 5,6 тысяч квадратных метров. После ввода новых корпусов в училище смогут жить и получать образование 840 кадетов. Первый набор 2019 года состоял из 350 кадетов, в нынешнем году и в последующие годы в училище набирают по 120 человек.

Кроме того, губернатор Кузбасса посетил детскую школу искусств № 19 в Кемерове, которая имеет почетный статус «Национальное достояние России». В 2020 году школа получила по нацпроекту «Культура» музыкальные инструменты и учебное оборудование для художественного отделения.

Сейчас в Кузбассе продолжается строительство пяти школ по нацпроекту «Образование». В текущем году завершится строительство школ с бассейнами в Тайге и в поселке Металлургов Новокузнецкого района, каждая из этих школ рассчитана на обучение более 500 человек. Подходит к концу также строительство школы-интерната в поселке Ортон в Междуреченске. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа», завершение строительства запланировано на конец года.

Пять объектов открылись в начале учебного года после комплексной модернизации по областной программе «Моя новая школа». Завершились ремонтные работы в крупнейшей в Прокопьевске школе № 45, рассчитанной почти на 1800 мест, и самой большой в Ленинске-Кузнецком школе № 8, в этом году в ней начнет учиться 1651 ребенок. В Кемерове основной корпус Гимназии № 21, в котором учатся 700 детей, открылся накануне Дня знаний, 31 августа. В Осинниках 1 сентября после капитального ремонта открылась школа № 16, в ней будут учиться 837 детей. В результате модернизации в здании 1974 года постройки появились современные актовый и спортивный залы, реконструирован стадион. Сегодня же сдан в эксплуатацию обновленный второй корпус школы № 19 в поселке Новый городок Беловского городского округа. Первый корпус школы отремонтировали в 2019 году. Школа рассчитана на 2060 учеников.

По программе «Моя новая школа» учебные заведения не только капитально ремонтируют, но и предоставляют полный комплект нового оборудования: мебель, оснащение для школьных лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. Всего по программе обновили уже 11 школ: в Белове, Киселевске, Анжеро-Судженске, Мариинске, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, а также в Кемеровском, Гурьевском, Юргинском муниципальных округах. Идут работы еще в 16 школах, девять из них будут готовы в 2020 году.

В поселках и селах 17 муниципальных округов, а также в шести малых городах Кузбасса в День знаний открылись 42 новых центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», созданные в рамках нацпроекта «Образование». Всего за время реализации программы в Кузбассе откроют 144 образовательных центра.

Во всех школах региона учителя будут получать доплаты за классное руководство в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, все ученики начальных классов — около 138 тысяч детей — будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.