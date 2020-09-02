Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова во время рабочей поездки в Кузбасс осмотрела строящиеся, ремонтируемые и действующие объекты культуры и дала им высокую оценку.

«Сегодня в Кузбассе идут более 300 крупных строек, в том числе строительство и капитальные ремонты объектов культуры. При содействии федерального центра мы восстанавливаем Дома культуры, оснащаем модельные библиотеки, поставляем оборудование в детские школы искусств и музыкальные колледжи. Наша основная задача — предоставить хорошие возможности для творчества и культурного отдыха как жителям больших городов, так и сельских территорий», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время встречи с Ольгой Яриловой 1 сентября.

Заместитель министра культуры России, со своей стороны, отметила, что нацпроект «Культура» в Кузбассе реализуется успешно. «Все обязательства по реализации нацпроекта „Культура“ на территории Кузбасса исполняются — объекты строятся. Такими учреждениями культуры может гордиться не только Кузбасс, но и вся Россия. Далеко не в каждом регионе есть такие театры, Дома культуры и детские школы искусств», — отметила Ольга Ярилова.

Во время рабочей поездки в Кузбасс заместитель министра культуры России посетила учреждения культуры Новокузнецка, Прокопьевска, Прокопьевского района и Кемерова, где идут капитальные ремонты и строительные работы. Также Ольга Ярилова побывала в филиалах учреждений, которые входят в состав строящегося Сибирского кластера искусств, провела мониторинговое совещание с руководителями профильных министерств Сибирского Федерального округа и круглый стол с директорами кемеровских образовательных учреждений культуры и искусства.

В Прокопьевске замминистра культуры посетила драматической театр имени Ленинского комсомола и детскую школу искусств №10 имени Арама Хачатуряна. Там идут масштабные реставрационные работы в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Также Ольга Ярилова встретилась с коллективом Прокопьевского областного колледжа искусств имени Хворостовского. Музыканты продемонстрировали замминистра звучание новых музыкальных инструментов, которые колледж получил в этом году по нацпроекту «Культура». В 2020 году в учреждение поступили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на общую сумму 15 миллионов рублей. Эта поставка стала самой крупной за последние 30 лет.

Еще одним объектом визита стала детская школа искусств №10 им. А.И. Хачатуряна, которая является памятником архитектуры регионального значения, входит в список 50 лучших школ искусств России и имеет статус «Национальное достояние России». В учреждении обновляют концертный зал с уникальной акустикой, восстанавливают стены и потолок, архитектурные элементы.

В селе Большая Талда Прокопьевского района Ольга Ярилова познакомилась с работой сельского Дома культуры и модельной сельской библиотеки, которая в 2019 году стала участником нацпроекта «Культура». На ее переоснащение из федерального бюджета было направлено 5 млн рублей.

В Новокузнецке замминистра посетила музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и драматический театр, а также осмотрела ход реставрации кинотеатра «Коммунар», в здании которого после завершения работ будет размещен Новокузнецкий театр кукол «Сказ».

В Кемерове заместитель министра культуры России осмотрела объекты строящегося культурно-образовательного комплекса и посетила филиалы Сибирского кластера искусств, которые уже действуют на базе существующих учреждений культуры, в том числе Школу креативных технологий (структурное подразделение филиала РГИСИ «Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства») и филиал Московской государственной академии хореографии.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.