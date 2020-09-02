По данным областного Оперштаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 28, Анжеро-Судженск — 10, Ленинск-Кузнецкий — 9, Кемеровский муниципальный округ — 6, Березовский — 5, Мариинский муниципальный район — 5, Осинники — 4, Промышленновский муниципальный округ — 4, Белово — 3, Новокузнецк — 2, Полысаево — 2, Крапивинский муниципальный округ — 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 2, Калтан — 1, Юрга — 1, Топкинский муниципальный округ — 1, Тяжинский муниципальный округ — 1.

156 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 4 609 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2 043 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 732 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.