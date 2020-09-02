Краеведческий музей Гурьевска — старейший в области. Здание музея, построенное в 1909 году, — памятник истории и архитектуры регионального значения. Завершить реставрацию музея планируется к 300-летию Кузбасса.

«Гурьевский краеведческий музей — достояние Кузбасса, жители Гурьевска давно просили привести его в порядок. Мы, как и обещали, выделили на реконструкцию музея 25 млн рублей из областного бюджета. Еще 75% от требуемой на ремонтно-реставрационные работы суммы будут направлены из Фонда поддержки социальных программ Гурьевского округа, который создан для аккумулирования спонсорских средств», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На восстановление первозданного облика здания и оснащение музея современным оборудованием требуется более 100 млн рублей. Правительство Кузбасса профинансировало первый этап ремонтно-реставрационных работ. К 300-летию Кузбасса планируется отреставрировать фасад музея, установить новые окна и двери, отремонтировать кровлю, заменить перекрытия, лестницы и инженерные сети. На время большого ремонта часть экспонатов перемещена в фондохранилище музея, расположенное в городском дворце культуры и в архивный отдел администрации Гурьевского округа.

Администрация Гурьевского района планирует также благоустроить в 2021 году прилегающую к музею территорию. Для этого муниципалитет подал заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства городской среды в малых городах, который проводит Минстрой России.

Двухэтажное каменное здание музея было построено купцом Нарциссом Ермолаевым и служило торговой лавкой. В коллекции музея — более 18 тысяч предметов. Это экспонаты отдела археологии и палеонтологии, богатая коллекция нумизматики и живописи, экспозиции, посвященные быту русских и коренного малочисленного народа — телеутов, редкие предметы, изготовленные на Гурьевском металлургическом заводе, который стоял у истоков промышленного освоения Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.