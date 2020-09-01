Первый раз в первый класс пошли будущие артисты большой сцены. Торжественная линейка прошла для поступивших в Кемеровский филиал Московской государственной академии хореографии. Набор в классы ещё не окончен, его продлили до 12 сентября. А с теми, кого уже зачислили, сегодня пообщалась Анастасия Подоляко.

В Государственной академии хореографии будут обучать классическому балетному искусству. Перед началом обучения соблюдена традиция — воспитанники получили первую танцевальную обувь. Виктор — сейчас единственный мальчик в классе. Планирует выступать на сцене Большого театра. Пока радуется уже имеющимся победам: удалось пройти серьёзный конкурсный отбор.

В первый набор зачислили 24 ребёнка. Но приёмная кампания продлится ещё 2 недели.

Со второго года обучения вводится интегрированная программа. В ней соединяются профессиональные и общеобразовательные дисциплины. В строящемся кластере искусств для воспитанников предусмотрено общежитие. Соседями артистов балета станут ученики Центральной музыкальной школы. В сибирский филиал зачислен уже второй набор. Для ребят к новому учебному году пришли качественные профессиональные инструменты.

В учреждениях будущего культурного кластера побывала заместитель министра Российской Федерации Ольга Ярилова. Отметила: сейчас задача повысить интерес жителей Кузбасса к музыке, театру и балету. Открытие филиалов крупных академий и школ в шахтёрском крае — один из шагов для достижения этой цели.

Автор: Анастасия Подоляко