Более 100 объектов для занятий спортом будут построены в Кузбассе в течение 2020 года, в том числе 51 — по областному конкурсу проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива». С начала года в регионе уже ввели в эксплуатацию 3 крупных многофункциональных спортивных объекта. До конца года будет завершено строительство еще трех масштабных физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Для полноценной жизни каждому необходимы занятия физкультурой и спортом. Важно сделать так, чтобы тренировки, активный образ жизни были доступны людям любого возраста и достатка. Для этого мы по всей области строим современные многофункциональные спортивные объекты — от дворовых спортплощадок до комплексов международного уровня», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время посещения капитально отремонтированного школьного стадиона в селе Березово Кемеровского муниципального округа.

Стадион отремонтирован по региональной программе «Жилищно-социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014–2024 гг. На реализацию проекта направили 26,4 млн рублей из областного и местного бюджетов.

На стадионе уложили искусственное покрытие, установили зрительские трибуны на 300 мест, оборудовали освещение, прямую беговую дорожку длиной 100 метров и круговую дорожку длиной 250 метров, сектор для прыжков в длину, площадки для занятий волейболом, баскетболом, футболом и воркаутом. В учебное время на стадионе будут проходить уроки физкультуры, в остальное время на площадке могут заниматься все желающие.

В Кемеровском муниципальном округе это уже второй крупный спортивный объект за последние 2 года. Первый обновленный стадион появился в округе в 2019 году в Ягуновской школе после капитального ремонта в рамках областной программы «Моя новая школа». По этой же программе в данный момент достраивается стадион при Елыкаевской школе.

В Кузбассе активно идет строительство спортивных объектов. Так, в 2018 году после масштабной реконструкции торжественно открыли обновленный спорткомплекс «Шахтер» в Белове, трамплин К-62 на горе Югус в Междуреченске, спортивный комплекс в Прокопьевске.

В 2019 году после капитального ремонта открылся спортивный комплекс «Электрон» в Белове, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Мариинске. На горе Югус в Междуреченске установлена система искусственного снегообразования.

В текущем году уже введены в эксплуатацию спортивный центр с залами для бокса и вольной борьбы в пгт Краснобродский, стадион «Металлург» в Белове и стадион Березовской СОШ в Кемеровском муниципальном округе. Также на 2020 год запланировано завершение строительства зала для групповых занятий по общей физической подготовке, включая игры с мячом, в с. Ариничево. В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» до конца года запланировано завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в Новокузнецке и футбольного поля в Калтане.

Благодаря региональному проекту «Спорт—норма жизни» национального проекта «Демография» в Кузбассе в 2019 году установили восемь спортивных площадок в Беловском, Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариинском, Таштагольском, Топкинском, Яйском районах. В 2020 году появились четыре новые площадки: в пгт Верх-Чебула, пгт Тисуль, поселке Школьный Прокопьевского муниципального округа и пгт Крапивинский. Стоимость каждой площадки — почти 3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.