Конфликт в Кемерове вспыхнул между жителями и управляющей компанией. В коммунальном плену оказались кошки: их закрыли в подвале многоквартирного дома. Кто виноват: жители или представители обслуживающей организации? И самое главное — как сейчас чувствуют себя животные? В ситуации разбиралась Елизавета Матико.

Коммунальный треугольник: неравнодушные соседи, управляющая компания и кошки. Часто жители, защищая бездомных животных, сами становятся причиной проблемы. Конфликт между обслуживающей организацией и жителями разгорелся у дома №122 по проспекту Кузнецкий. Перед подготовкой к зимнему сезону входные отверстия в подвал дома закрыли железным листом, а за ним остались животные. Этот лист оказался металлической задвижкой, которая не допускает промерзания коммуникаций и пола первого этажа в холодное время года. Не делать её нельзя, так пояснили в управляющей компании. Потом эту задвижку сменили на металлическую сетку.

Кемеровчане, которые обратились в нашу редакцию, уверяют: подвал перед тем, как закрыть, не проверили. Котов закрыли и не стали выгонять на улицу. На этот вопрос у представителя управляющей компании нашёлся ответ. И пояснили — всех кошек выловить невозможно. 10-этажный дом рассчитан на 4 подъезда, а подвал в нём общий — площадь слишком большая. Чужих животные боятся, поэтому в руки не идут.

Сегодня на месте работали сотрудники из Жилкомцентра и ветеринарного надзора. Результаты первой проверки — животных в подвале не обнаружено. В Госжилинспекции объяснили: хотя бы один люк должен быть всегда открыт. Это по закону. Что же касается животных — бездомные кошки, из-за которых началась эта история, уже гуляют сами по себе. Пока из коммунального плена их освободили сами жители.

Автор: Елизавета Матико