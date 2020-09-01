Совсем скоро футбольная команда «Сибиряк» отправится в Абхазию, где будет защищать честь Кузбасса в международных и общероссийских соревнованиях. Помогут им выступить на престижных турнирах усиленные костыли.

Тренировка футбольно-спортивного клуба инвалидов «Сибиряк» получилась праздничной. Спортсмены-ампутанты получили подарок от предпринимательского сообщества и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Расходный спортивный инвентарь — усиленные костыли.

41-летний Александр Мороз лишился ноги в ДТП 9 лет назад. До этого занимался спортом как любитель. Став инвалидом, ещё в больнице получил настойчивое приглашение в «Сибиряк» от его руководителя. И с тех пор играет в футбол, успел попасть в основной состав команды, с которым небезуспешно ездил как на федеральные, так и на мировые соревнования. В обычной жизни — инженер в отрасли ЖКХ.

10 пар усиленных костылей, полученных в подарок от Совета по вопросам попечительства и предпринимателей, «сибирякам» понадобятся совсем скоро. Через несколько недель команда уезжает в Закавказье, где будет защищать честь региона сразу на двух турнирах — Кубке инвалидов России и Героев Абхазии. Александр Мороз и Светлана Попова уверены, что кузбассовцы, уже неоднократно занимавшие призовые места в этих соревнованиях, хорошо себя покажут и в этом году.

Автор: Сергей Ищенко