Решение о присвоении статуса «Спортивная школа олимпийского резерва» спортивной школе «Олимп» приняло Министерство спорта Российской Федерации за высокие спортивные результаты и достижения воспитанников, еще одним из критериев оценки стало наличие квалифицированных тренеров.

В учреждении развиваются четыре олимпийских вида спорта — бокс, тяжелая атлетика, плавание, каратэ. Также работают отделения пауэрлифтинга, рукопашного и универсального боев.

Под руководством 23 высококвалифицированных тренеров подготовку проходят более 1300 спортсменов. В числе воспитанников спортшколы «Олимп» победители и призеры первенств и чемпионатов России и мира. Только в 2019 году кандидатами сборной России по разным дисциплинам стали 14 человек. А преподавательский состав пополнила чемпионка мира по боксу 2019 года Лилия Аетбаева.

Спортсмены тренируются в пяти специализированных оборудованных залах. В 2020 году спортшкола «Олимп» получила 565 тысяч рублей на подготовку спортивного резерва из областного и местного бюджетов. Финансирование позволило приобрести спортинвентарь, оборудование, экипировку для воспитанников. Новый статус школы олимпийского резерва даст возможность дополнительно получить финансовую поддержку из федерального бюджета на развитие спорта.

Всего в Кузбассе действует 44 спортшколы, 31 детско-юношеская спортивная школа, 27 спортивных школ олимпийского резерва и 27 училищ олимпийского резерва, где тренируется 70950 спортсменов.

Фото: ako.ru

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.