35 преподавателей пополнили штат сельских школ Кузбасса по федеральной программе «Земский учитель». Учителя из Кузбасса, Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, республик Алтай, Дагестан, Тыва, Хакасия набрали максимальное количество баллов в конкурсном отборе, который проводило министерство образования и науки Кузбасса. Еще на четыре вакансии объявлен дополнительный конкурс. Всего заявки на участие в программе подали 243 преподавателя из разных регионов России.

«Развитие образования — один из важнейших приоритетов для Кузбасса. Мы ремонтируем и строим школы, покупаем для них новое оборудование, внедряются новые форматы дополнительного образования. В области действует комплекс мер поддержки учителей. В этом году по программе «Земский учитель» в Кузбасс приехало 35 преподавателей, они уже познакомились с учениками и приступили к образовательному процессу. Учителя должны будут отработать на новом месте не менее 5 лет. Для обеспечения кадрами в том числе сельских школ мы разработали программу «Учитель Кузбасса», которая дополняет реализацию федеральных мер поддержки», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Прибывшие педагоги преподают математику, иностранные языки, русский язык и литературу, биологию, физику, химию, информатику, историю, общество и предметы в начальных классах.

По федеральной программе «Земский учитель», которая реализуется с этого года по инициативе президента России Владимира Путина, учителя получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Это педагоги до 55 лет, приехавшие работать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек. Программа «Земский учитель» продлится до 2022 года.

Кроме того, в рамках региональной программы «Учитель Кузбасса» действуют меры поддержки для молодых специалистов. Выпускники вузов и средних образовательных учебных учреждений, которые по окончании учебы пришли работать в сельские школы, получают единовременные выплаты: 30 тысяч рублей полагается выпускникам вузов и 20 тысяч рублей – тем, кто окончил колледж или техникум.

Фото: ako.ru

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.