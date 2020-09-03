Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в телеграм-канале высказал свою позицию на решение РЖД об отмене скидки на экспортные перевозки угля: «Несмотря на несколько этапов переговоров, которые мы вели с ОАО “РЖД” в течение года, это решение было принято в одностороннем порядке. Мы, безусловно, такую позицию не поддерживаем.

Аргумент ОАО “РЖД” о росте котировок угля в северо-западных портах лишен оснований — цена на уголь и курс доллара сейчас сопоставимы с теми, которые были в марте-апреле 2020 года. Поэтому отмена скидки в 12,8%, которую, напомню, мы считаем недостаточной, отрицательно скажется на состоянии угольной отрасли страны, которая уже полтора года находится в кризисе.

Угольная отрасль — это шахтеры и их семьи, более полутора миллионов жителей Кузбасса, чья работа так или иначе связана с добычей угля. Шахтеры дают работу энергетикам, строителям, транспортникам, металлургам, машиностроителям, химикам и другим отраслям экономики России. Поэтому мы продолжим последовательную работу с ОАО “РЖД” и федеральным правительством, чтобы защитить интересы людей, занятых в этих секторах экономики.

Кузбасс чужого не просит. Если кто-то считает, что наши требования не справедливы, мы ждем вас в гости — организуем экскурсию в забой и общение с горняками. Думаю, что после этого все вопросы отпадут сами собой».