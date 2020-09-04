Большинство муниципалитетов региона подвели итоги муниципальных конкурсов благоустройства дворовых территорий. Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин осмотрел в Междуреченске двор-победитель и вручил жителям конкурсный сертификат.

Второй сезон «Битвы дворов» завершился в Междуреченске. В нем участвовали 30 придомовых территорий, призовой фонд был увеличен в этом году до 900 тыс. рублей муниципальных и спонсорских средств. На протяжении лета жильцы высаживали цветы, приводили в порядок газоны, мастерили мини-скульптуры, обустраивали футбольные поля — делали свои территории красивыми и комфортными. Жюри осмотрело каждый двор, оценило чистоту и порядок, состояние палисадников, учло активность жителей в подготовке к состязанию. Первое место присуждено дому по пр. 50 лет Комсомола,61. Жители получили сертификат на 250 тыс. рублей. Второе место — двор по пр. 50 лет Комсомола,51 и приз — 200 тыс. рублей. Замкнул тройку лидеров дом по пр. Строителей,28 — 150 тыс. рублей. Все три премии целевые и должны быть направлены на дальнейшее благоустройство за счет приобретения малых архитектурных форм. Поощрительными призами будет отмечен каждый участник «Битвы дворов».

Победителей конкурса «Любимому городу-красивый дом и двор» определили в Кемерове. Городской конкурс по благоустройству и озеленению дворовых и уличных территорий проводится с 1998 года. В 2020 году в рамках конкурса благоустроены 407 придомовых территорий многоквартирных и частных домов, 136 подъездов, 182 балкона, оформлены свыше 3 тыс. клумб. В конкурсе участвовали более 4,2 тыс. человек. По итогам объезда комиссия определила лучших 54 участников, из которых 21 — призеры и 33 удостоены поощрительных премий. Жители дома №34 по ул. Тухачевского стали призерами в номинации «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании». Инициативные жители вместе с управляющей компанией организовали субботники, украсили клумбы, постоянно следят за состоянием общего имущества и содержат его в надлежащем виде, привносят новые элементы декора и комфорта. В номинации «Мой двор — моя гордость» отмечены жители дома №37А по улице Мичурина. Двор является одним из красивейших в районе и радует жителей изобилием цветов, малыми архитектурными формами.

В номинации «Цветочная фантазия» отмечена жительница дома №1 по улице Вельской, активистка территориального общественного самоуправления Ирина Борисова. В ее квартире и на ее балконе более 30 сортов орхидей. Разведением цветов занимается много лет. Зелень и яркие краски эффектно выделяются на фоне стен, украшают белоснежный, застекленный балкон и радуют глаз прохожих.

В Полысаеве одна из призеров городского конкурса в номинации «Лучший цветущий двор частного сектора» благоустройства — Светлана Закаблуковская, она не первый год участвует в состязании. Каждую весну цветовод добавляет новые сорта, уже и места во дворе не хватает. «Выручает» улица — широкая, просторная, которая радует теперь цветением всех соседей. Гортензия, эустома, роза, лилия — цветы самые разнообразные. Но хозяйка предпочтение отдает петуниям разной расцветки, махровым, ампельным, каскадным, кустовым. В номинации «Лучший цветущий двор частного сектора» Светлана Закаблуковская стала победителем. Ее премия — 3 тыс. рублей почетная грамота горадминистрации.

В Прокопьевске итоги конкурса «Лучший двор, подъезд многоквартирного дома, лучшая усадьба, цветник многоквартирного дома, дома индивидуальной застройки» еще подводят. Среди участников — двор по ул. Есенина, 94, который каждое лето встречает жильцов многоэтажки разноцветными клумбами и приятным ароматом цветов. «Хозяйка» сада — одна из жительниц Людмила Дьяконова, учительница начальных классов школы №54. Даже взрослые воспитанники, знающие об увлечении своей первой учительницы, дарят новые семена растений. Помогают и соседи — вскапывают землю, вбивают колышки, привозят необходимые инструменты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.