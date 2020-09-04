В Беловском районе в очередной раз подняли тему безопасности на дорогах. Пункт приёма и проката вещей пополнился автомобильными удерживающими устройствами, что особенно актуально для семей с детьми. Кто может воспользоваться услугой и почему её начали предоставлять? Рассказывает Арина Мерлова.

Когда действительно важна каждая деталь. Даже самый опытный водитель может стать участником дорожно-транспортного происшествия. Сберечь здоровье, а иногда и жизнь пассажиров могут средства безопасности: ремни и удерживающие устройства для детей.

Статистика тревожная. Сотрудники службы социальной защиты населения Беловского района обратились за помощью в местную администрацию. Появилась идея: пополнить пункты проката автомобильными удерживающими устройствами.

19 средств безопасности, которыми может воспользоваться любой желающий. Услуга уже популярна среди жителей Беловского района. Доехать до соседнего города или даже в другой регион теперь можно без проблем.

В пункте приёма и проката, который есть в десяти территориях Беловского района, можно взять не только удерживающие устройства. Одежда, канцтовары и технические средства реабилитации.

В пункт приёма и проката можно и сдать любую вещь. Возможно, вам она уже не нужна, но может стать полезной кому-то. Только в Беловском районе с 2016 года в центр обратились за помощью более трёх тысяч человек.

Автор: Арина Мерлова