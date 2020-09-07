Завершить ремонт планировалось в 2021 году, фактически работы выполняются с опережением графика на 5 месяцев — сдать объект подрядчик готов в IV квартале 2020 года.

«С начала действия программы «Моя новая школа», которая стартовала в 2019 году, мы обновили 11 школ. В 16 школах сейчас идут ремонты, в 9 из них строительно-монтажные работы завершатся до конца 2020 года. Строители стараются все сделать качественно и быстро. Отличный пример — ремонт Новосафоновской школы. Готовность объекта на сегодня уже 90%. Это значит, что 387 школьников уже с третьей четверти приступят к обучению в цифровой школе», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

К ремонтным работам здания 1976 года постройки приступили в мае 2020 года. За это время специалисты отремонтировали фасад, кровлю, заменили оконные и дверные блоки, инженерные сети. В настоящее время выполняется чистовая отделка помещений, идут работы по благоустройству территории – обустраиваются тротуары, асфальтируются проезды, выполняется озеленение.

Кроме того, на школьном стадионе в ближайшее время появятся несколько спортивных зон: начался монтаж площадок для воркаута, баскетбола, волейбола, заканчивается обустройство футбольного поля.

Учебное заведение будет оснащено современным цифровым оборудованием: интерактивными учебными пособиями и картами, графическими планшетами, цифровыми микроскопами, документ-камерами, системами голосования для проведения тестирования учащихся. Для подготовки выпускников к ГИА приобретены речевые аудиоклассы. Кроме того, учебные аудитории пополнятся цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, экологии, технологии, приобретен комплекс виртуальных экскурсий для проведения проектной и исследовательской деятельности. Также в школе будет развиваться робототехника, для этого закуплены разноуровневые наборы, мобильный класс виртуальной реальности, квадрокоптеры и 3D-принтеры.

Стоимость ремонтных работ составляет 87 млн рублей, еще 47 млн выделено на оснащение образовательного учреждения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.