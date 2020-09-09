Впервые за 87 лет капитальный ремонт идет в школе №12 Новокузнецка. Обновляется школа №32 с бассейном в Белове, возведенная в 1996 году. Срок завершения ремонтных работ – февраль и март 2021 года соответственно.

«Обе школы давно нуждались в обновлении. Новокузнецкая школа №12 – одна из старейших в Новокузнецке. Построена еще до Великой Отечественной войны, в 1933 году, а с 1941 по 1945 годы здесь располагался эвакуационный госпиталь. Оба учебных заведения ни разу капитально не ремонтировались. Специально для таких учебных заведений у нас и действует проект «Моя новая школа». К вопросу обновления подходим комплексно — мы не только приводим в порядок фасады и ремонтируем классы, но и наполняем их самым современным цифровым оборудованием», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Масштабная «перезагрузка» уже коснулась 11 кузбасских школ, которые обновили в прошлом году. Сегодня капитальный ремонт идет еще в 16 учебных заведениях, девять из которых будут отремонтированы к началу 2021 года.

В школе №12 Новокузнецка учится 700 детей. Строители выполнили более 45% от намеченного плана. На объекте идут фасадные и электромонтажные работы, меняется кровля, заканчивается монтаж вентиляции, меняются оконные блоки, делаются отмостки вокруг здания, идет благоустройство прилегающей территории, где появятся универсальная спортивная площадка для волейбола и футбола и зона для занятий воркаутом. В ближайшее время специалисты приступят к чистовой отделке кабинетов. На капитальный ремонт направлено более 148,8 млн рублей, в том числе 133,9 млн рублей из областного бюджета и 14,9 млн рублей — из местного.

Готовность школы №32 города Белово, рассчитанной на 981 школьника — 40%. В завершающей стадии находятся кровельные работы, заканчивается черновая отделка помещений, меняются оконные блоки, идут электромонтажные и фасадные работы, ремонт чаши бассейна. На капитальный ремонт школы №32 направлено 218,7 млн рублей, из них 196,8 млн рублей — средства областного бюджета и 21,9 млн рублей — местного.

Помимо капитального ремонта, школы получат новое современное оборудование — интерактивные доски, мобильные интерактивные компьютерные классы, во всех кабинетах будет заменена мебель.

В беловской школе №32 откроется специализированный тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья, будут развиваться гуманитарный и технологический профили, для этого закуплены цифровые лаборатории по трем направлениям — по физике, химии, биологии, будут оборудованы конференц-зал и кабинет психологии и психологической разгрузки, в начальной школе появится интерактивный пол. На территории школы будут обустроены гимнастический городок, беговая дорожка с покрытием, сектор для прыжков в длину и футбольное поле.

В новокузнецкой школе №12 современное оборудование появится в холле — здесь установят интерактивную панель, информационный киоск, стойку для зарядки мобильных телефонов. Читальный зал библиотеки будет оснащен компьютерами с выходом в интернет. Печатное оборудование и программное обеспечение получит и редакционный отдел школьной газеты «Зеркало». Школьный музей боевой и трудовой славы пополнится компьютером, акустической системой, ЖК-экраном и видеокамерами.