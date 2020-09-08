Активисты регионального Центра развития добровольчества расширили спектр услуг. В скором времени они начнут работать с пациентами психоневрологических интернатов. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

На связи — Белово, Прокопьевск и Анжеро-Судженск. Волонтёры будут учиться взаимодействовать с пациентами психоневрологических интернатов. И здесь важна любая работа: провести мастер-класс, вывести на прогулку и просто поговорить.

Двухдневный семинар вызвал интерес у активистов. В региональном Центре развития добровольчества «Благодарю» состоят сотни человек. Период пандемии показал, как важна их работа. Они дарят благо всем, кто нуждается.

Проект «Простые люди», направленный на подготовку волонтёров для системной работы в психоневрологических интернатах, получил поддержку Фонда президентских грантов.

В планах охватить все психоневрологические интернаты Кузбасса. К каждому прикрепить волонтёров. После участия в семинаре активисты смогут не только использовать знания на практике, но и передавать их другим добровольцам.

Автор: Арина Мерлова