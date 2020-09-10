Кузбасс с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Вице-премьер осмотрел объекты, возводимые в областной столице.

«Строительство — одна из ключевых отраслей, способных подтолкнуть вперед всю экономику. Важно, чтобы при застройке территорий соблюдался комплексный подход», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Визит начался с осмотра Международного аэропорта им. А.А. Леонова, где продолжается строительство нового пассажирского терминала. Работы планируется завершить к празднованию 300-летия Кузбасса. Современный аэровокзал позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2 раза.

«Терминал будет соответствовать самым современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Реконструкция аэропортов необходима, в том числе, для развития туристического потенциала нашего региона. Для привлечения федерального финансирования мы проводим работу по включению мероприятий по реконструкции аэродромной инфраструктуры в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Вице-премьер проверил ход ремонтных работ пр. Комсомольский в Кемерове на участке от ул. Марковцева до пр. Химиков и участка пр. Химиков от пр. Комсомольского до бульвара Строителей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность двух ремонтируемых участков — 2,6 км, стоимость работ составит 127,5 млн рублей, из них 50% профинансирует федеральный бюджет. Работы завершены на 80%, дорожники привели в порядок покрытие, в ближайшее время будут сделаны заездные карманы, съезды во дворы и небольшие участки тротуаров. Срок сдачи объекта – конец сентября 2020 года. Параллельно жилищники завершают обновление фасадов домов № 15 и 16 по пр. Химиков, синхронизировав работы с ремонтом дороги.

В ходе осмотра строящихся объектов Марат Хуснуллин и Сергей Цивилев посетили микрорайон № 68 ЖК «Томь» и проверили ход строительства второго корпуса жилого дома по пр. Восточный, 15 на 78 квартир. Кирпичный жилой дом повышенной комфортности выполнен по нетиповому авторскому проекту, будет сдан к началу октября 2020 года.

«Для максимального комфорта людей жилье необходимо строить вместе со всей инфраструктурой, все должно быть в шаговой доступности, и этот принцип неукоснительно соблюдается в Кузбассе. Например, в микрорайоне № 68, который мы посетили, уже построено 17 домов, здесь живут 1900 семей, из них 723 семьи приобрели жилье с помощью льготных займов и соцвыплат из регионального бюджета. Здесь есть вся необходимая социальная инфраструктура: остановки общественного транспорта, аптеки и магазины, пекарни, введен в эксплуатацию муниципальный детский сад с бассейном на 350 мест. Позитивные отзывы жителей — лучшее свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Также вице-премьер оценил качество строительства Ледового дворца «Кузбасс». Объект площадью 64 тыс. кв. метров рассчитан на размещение 6 тысяч зрителей. Здесь будут проводить самые престижные соревнования по хоккею с мячом. Ледовый дворец планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

«Считаю, работы по созданию инфраструктуры и благоустройству в Кузбассе ведутся грамотно и эффективно. Даже несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, стройки не были остановлены, темпы работ отличные, Кузбасс продолжает своё развитие», — отметил Марат Хуснуллин по итогам посещения строительных объектов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.