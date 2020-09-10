Одним из основных вопросов, который затрагивался в ходе визита в Кузбасс заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, стал проект строительства объездной дороги вокруг Кемерова.

«Мы поддерживаем проект строительства дороги в обход Кемерова. Безусловно, это необходимый объект для всего Кузбасса. В настоящее время идет работа по проработке финансирования, маршрутов и оптимизации принимаемых технических решений. Как только будет сделано технико-экономическое обоснование проекта, мы будем искать возможность включения его в программу строительства с изысканием дополнительных источников», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обозначил на совещании, что Кемерово — единственная областная столица, через которую проходит федеральная трасса. Внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь». Для пропуска транзитных автомобильных потоков через город используются магистральные улицы общегородского значения. Оба существующих моста через реку Томь находятся непосредственно в центре города, поэтому через центр идет весь транзитный транспорт.

«Обход должен снять высокую транспортную напряженность в городе, значительно сократить время в пути грузового и пассажирского транспорта, вывести транзитный поток за пределы областной столицы», — подчеркнул глава региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.