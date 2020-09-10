В список льготных категорий граждан, которые по состоянию здоровья не могут возделывать огород и обеспечить себя овощами на зиму, дополнительно внесены 1000 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией.

Акция стартует с 10 сентября и продлится по 10 октября. Стоимость одного набора — 860 рублей, предполагается вручить 7156 наборов, в которые входят: 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты – то есть все основные овощи, которые хорошо хранятся и нужны каждый день. Вес одного овощного набора — 80 кг.

Средства на оплату овощей будут направлены из внебюджетных средств.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения, традиционно овощные наборы предоставляются следующим категориям граждан: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, проходившим военную службу в войсковых частях, не входящих в состав действующей армии; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; полным кавалерам ордена Славы; Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена трудовой Славы, Героям Труда.

Кроме них в список входят инвалиды-колясочники и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме (лежачие) одинокие либо семьи которых не способны выращивать овощную продукцию; члены семей (матери, одинокие отцы, вдовы, не вступившие в повторный брак) военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и выполнявших задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

В доставке и разгрузке овощей ежегодно принимают участие добровольцы-волонтеры.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.